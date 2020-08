Emergenza covid, Malta chiude bar e locali notturni

Il contagio da coronavirus continua a correre a Malta.

Il governo in una riunione di emergenza ha varato una lista di misure di contenimento. Chiusura di bar e locali notturni, obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici, stop ai party in barca. Ricevimenti di nozze ammessi solo se i partecipanti sono seduti e mantengono il distanziamento. Limitato a 15 il numero delle persone che possono fare gruppo.