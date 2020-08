Siracusa, oltre 3.600 visitatori all'area della Neapolis nel weekend di Ferragosto

Il complesso monumentale della Neapolis di Siracusa ha fatto registrare 3634 visitatori nel fine settimana di Ferragosto, numeri che mettono l'area archeologica siracusana subito dietro i due battistrada dei beni culturali siciliani: la Valle dei templi con 10.144 visitatori e il Teatro antico di Taormina con 6.631 ingressi. In totale in tutti i siti siciliani i visitatori sono stati 31.043.

Gli altri siti del Siracusano hanno fatto registrare 124 ingressi all'Area del Tellaro, 217 ad Akrai, 73 al Museo Bellomo e 27 al Museo Uccello.

Soddisfatto Alberto Samonà, assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana: "Sono numeri che tengono conto di una proposta che, in maniera sempre più flessibile, offre soluzioni dall’alba alla sera, che risultano molto apprezzate dai visitatori. Un risultato importante che indica che l’impegno del governo regionale nel campo della valorizzazione dei beni culturali funziona, riuscendo a contenere il calo complessivo di una stagione turistica fortemente condizionata dall'emergenza Covid e dall’assenza di offerta di svaghi e tempo libero".