Noto, prevenzione incendi: i droni della Protezione civile a supporto della Forestale

I droni del Gruppo Piloti Sapr Avcn di Noto si alzeranno in volo a supporto delle attività di controllo e prevenzione degli incendi boschivi del Corpo Forestale di Noto.

Già da oggi saranno utilizzati per monitorare le aree critiche del vasto territorio netino che negli ultimi giorni è stato oggetto di numerosi incendi che hanno incenerito circa 100 ettari di macchia mediterranea.

“Così come già fatto per la costa - dice il sindaco Corrado Bonfanti - ritengo di aggiungere un nuovo sforzo finanziario per tutelare la nostra collina. La capacità di sorvolo dei nostri droni può anticipare i tempi di intervento e limitare i danni"