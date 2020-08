Siracusa, domani a Belvedere i funerali di Tommaso Passarello

Saranno celebrati domani mattina i funerali di Tommaso Passarello il 22enne residente a Belvedere, rimasto vittima di un incidente stradale nella notte tra il 14 e il 15 agosto.

Le esequie si terranno nella chiesa di Santa Maria della Consolazione e saranno officiati dal parroco, Mons. Salvatore Caramagno.

Si prevede che saranno in tanti a partecipare ai funerali: pertanto è stata disposta la chiusura al traffico di via Val D’Anapo dalle 8 alle 12.

Secondo la prima ricostruzione della polizia municipale, il giovane, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore in prossimità dell'incrocio tra via Indipendenza e piazza Bonanno.