Siracusa e provincia, controlli nel weekend di ferragosto: denunce e multe per oltre 17.000 euro

Oltre 180 pattuglie, oltre 60 al giorno, e circa 400 militari, in uniforme ed in abiti civili, in servizio nelle tre Compagnie Carabinieri della provincia di Siracusa nel fone settimana di Ferragosto.

In totale sono stati controllati 610 veicoli e oltre 700 persone. Cinquanta sono state le contravvenzioni elevate per 17.800 euro: 4 per la mancanza di copertura assicurativa, 4 guida senza patente o con patente scaduta di validità, 2 per il mancato rispetto della segnaletica stradale, 14 per la mancata esibizione dei documenti di circolazione e/o di guida, 10 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 5 per il mancato uso di lenti o determinati apparecchi durante la guida, 8 per mancato uso del casco protettivo e 3 per la guida di mezzo con revisione periodica scaduta, con centinaia di punti patente sottratti.

A Siracusa, il giorno di Ferragosto, i Carabinieri sono intervenuti all'ospedale Umberto I dove una donna 40enne era ricorsa alle cure dei sanitari per presunti maltrattamenti da parte del convivente.

La donna ha accettato di essere ospitata in una struttura d’accoglienza a disposizione di un centro antiviolenza equando è stata accompagnata a casa dai militari per recuperare i propri effetti personali, il convivente si è opposto addirittura ai militari, cercando di impedire l’ingresso nello stabile, aggredendoli anche verbalmente.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ristretto ai domiciliari.

In un centro della zona montana iblea è stato denunciato un uomo per atti persecutori nei confronti di una donna di cui si era invaghito sentimentalmente.

A Pachino un 36enne è stato denunciato per furto di mandorle e carrube; a Noto, i Carabinieri hanno denunciato un 36enne poiché, sorpreso alla guida di uno scooter privo di copertura assicurativa e senza indossare il casco protettivo, infastidito dal controllo ha inveito e minacciato i militari riprendendoli con il proprio smartphone.

Infine sono stati controllati circa 400 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.