Siracusa, da lunedì 24 agosto si estende la raccolta porta a porta a Grottasanta

Da lunedì 24 agosto sarà ulteriormente ampliata la platea degli utenti che saranno serviti dalla raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani.

Ad essere coinvolti in questo ulteriore step sono i residenti del complesso di via Lazio 61, di via Calabria e di una parte di via Algeri. I giorni di raccolta della differenziata saranno gli stessi del resto del territorio comunale: organico il lunedì, il mercoledì e il venerdì; plastica, martedì; indifferenziata, giovedì; carta, cartone e vetro il sabato.

“A partire da giorno 21, cioè da venerdì prossimo, e fino a domenica – spiega l'assessore all'Igiene Urbana, Andrea Buccheri – gli operai della Tekra rimuoveranno gradualmente i cassonetti stradali dalle vie interessate, motivo per cui è necessario che, chi non l'avesse ancora fatto, si rechi a ritirare i mastelli o i cosiddetti carrellati, a seconda se si tratta di singoli nuclei familiari o di condominii con più di 8 appartamenti”.

In tutto saranno rimossi dalle strade 14 cassonetti da 1.700 litri ciascuno.

I mastelli possono essere ritirati recandosi negli uffici della Protezione civile comunale, in via Elorina 148, muniti della copia della carta di identità e del codice fiscale dell'intestatario della Tari e dell'ultima lettera di avviso Tari o di una bolletta pagata. Tale documentazione può essere presentata anche da un delegato con la copia di un proprio documento di identità.

Per entrare in possesso dei carrellati, gli amministratori dei condominii devono recarsi all'Ufficio ambiente, in via Brenta.