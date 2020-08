Città che leggono, Siracusa agli ultimi posti nella classifica di Amazon

Come ogni estate, per l'ottavo anno consecutivo, Amazon.it ha stilato la classifica delle città italiane che acquistano più libri, prendendo in esame il numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati dai loro clienti durante l’ultimo anno su base pro capite nei centri abitati con più di 90.000 abitanti.

La città di Siracusa si contende il triste primato delle ultime posizioni in classifica con Alessandria e Foggia.

Milano si conferma regina della lettura seguita da Roma, che guadagna la seconda posizione, e Torino, che conquista il terzo gradino del podio. La rivelazione è Napoli, che entra per la prima volta nella top ten. Dalla classifica emerge, inoltre, la crescita delle città al Sud: Palermo passa dal 47° al 13° posto, Bari dal 46° al 20° posto e Reggio Calabria dal 50° al 36° posto.