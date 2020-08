Siracusa e provincia, operazione "Ferragosto sicuro": controlli e sanzioni

Settimana di Ferragosto di gran lavoro per la Polizia di Stato in provincia di Siracusa: sono stati intensificati i controlli al fine di assicurare maggiore sicurezza sia nei centri abitati che nelle località turistiche, balneari e di villeggiatura.

Sono stati impegnati anche gli agenti in servizio nelle diverse specialità attive nel territorio come la Polizia di Frontiera, la Polfer e la Stradale. Il report finale conta centinaia di utenti identificati e numerose autovetture controllate oltre alle sanzioni per coloro che hanno violato le norme del codice della strada.