Rapina 2 supermercati a Pachino e Melilli, denunciato 35enne

In una sola giornata mette a segno due rapine ai danni di altrettanti supermercati: uno a Pachino e l'altra a Melilli.

Il malvivente, in entrambi i casi, ha fatto irruzione all’interno dei due esercizi commerciali armato di un coltello e, dopo aver minacciato i cassieri, si è fatto consegnare il contante per un valore complessivo di 700 euro (400 nel primo caso e 300 nel secondo).

Gli investigatori, del commissariato di pachino, confrontando le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza sono riusciti ad identificare l'autore, un uomo di 35 anni, domiciliato a Pachino che, vistosi braccato dalle forze dell'ordine, si è consegnato spontaneamente, confessando i reati.

Da qui la denuncia.