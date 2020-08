Siracusa, nuovo ospedale: Di Marco e Baio "Spetta solo al commissario delineare il percorso progettuale più idoneo"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma congiunta di due esponenti del Pd siracusa, Marika Cirone Di Marco e Salvo Baio, sulla nomina della prefetta Giusi Scaduto, a commissario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa:

"La nomina a commissario per il nuovo ospedale di Siracusa della prefetta Giusi Scaduto, con la quale ci complimentiamo per l'importante incarico, rappresenta un punto di snodo fondamentale per l'avvio delle procedure di "progettazione e realizzazione" della nuova struttura.

Spetta al commissario, e solo a lui, delineare, in assoluta autonomia, il percorso progettuale più idoneo e a tal fine può avvalersi di tecnici di comprovata competenza in materia di edilizia ospedaliera.

In questo quadro, va valutata l'opportunità di nominare una commissione (che il presidente Musumeci non ha esitato ad indicare come "la prima tappa") per scegliere la proposta ritenuta migliore tra quelle pervenute all'Asp di Siracusa a seguito del concorso di idee bandito dalla stessa in epoca precedente all'approvazione della legge di conversione (comprensiva dell'emendamento Prestigiacomo) del decreto legge liquidità. Tale concorso, sul quale abbiamo più volte espresso le nostre perplessità, infatti non è finalizzato a selezionare il miglior progetto, ma la migliore proposta ideativa, dopodiché, sulla base della procedura negoziata, possono essere affidate al "vincitore" le successive fasi progettuali e la direzione lavori.

E' bene sottolineare come con la nomina del commissario ospedaliero si apra una fase nuova caratterizzata dai compiti precisi attribuitigli dalla legge e dall'ampiezza dei poteri discrezionali di cui può disporre. Siamo convinti che la prefetta Scaduto, cui auguriamo buon lavoro, saprà assicurare efficacia e rigore delle scelte".