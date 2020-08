Sale il livello del rischio incendi per domani in provincia di Siracusa

Passa da medio ad alto il livello di rischio incendi per la giornata di domani in provincia di Siracusa.

Questo quanto riporta l'avviso del Dipartimento regionale di Protezione civile valido da mezzanotte e per le successive 24 ore. Previste, pertanto, anche temperature molto elevate.

Tra le alte province siciliane con il medesimo livello si allerta anche quelle di Agrigento e Caltanissetta.