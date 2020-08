Covid, discoteche chiuse e mascherine obbligatorie la sera nei luoghi della movida

Il governo ha deciso, al termine di due ore di confronto in videoconferenza con i presidenti delle Regioni, per la chiusura delle discoteche a partire da domani. La richiesta riguarda anche qualsiasi luogo dove si tengono serate danzanti, dalle sale da ballo ai lidi.

In questo modo il governo fare venire meno la deroga al Dpcm che ha finora consentito ai presidenti di Regione di aprire le discoteche.

Ma ciò che preoccupa il governo riguardo la diffusione del covid 19 è in generale tutta la movida. Per questo dal governo l'intenzione di imporre l'obbligo di mascherina all'aperto in qualsiasi luogo dove possono formarsi assembramenti, dalle 18 alle 6 del mattino. Lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Ai gestori dei locali verrà dato un ristoro economico: sul tavolo per riparare ai danni derivanti dalla chiusura per il momento ci sono 100 milioni di euro.