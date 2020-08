Migliaia di manifestanti alla marcia per la libertà a Minsk

Sostenitori del presidente Lukashenko e opposizione in piazza a Minsk, a una settimana dalle controverse elezioni che hanno confermato il presidente con l'80% sulla sfidante Tikhanovskaya.

Diverse decine di migliaia di oppositori alla Marcia della Libertà per chiedere le dimissioni del presidente. Lukashenko ha lanciato un appello per "difendere l'indipendenza della Bielorussia", incassando anche l'appoggio del russo Putin: "Alla prima richiesta la Russia fornirà assistenza totale".