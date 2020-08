Coronavirus, a Siracusa e provincia sono 4 i nuovi positivi

Non si arresta l'aumento dei nuovi positivi da covid in provincia di Siracusa, così come nel resto dell'Isola.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 nuovi contagi nella provincia aretusea.

In tutta la Sicilia oggi si contano 39 nuovi casi positivi: di questi 5 sono migranti e 10 risultano correlati con casi provenienti da Malta. Oltre ai 4 casi del Siracusano, gli altri sono così distribuiti: 12 a Catania, 5 a Palermo, uno a Messina, 9 a Ragusa e 8 a Trapani. Gli attuali positivi nella regione salgono a 712. con una nuova vittima (i morti salgono a 285). Sono 51 le persone ricoverate, 5 delle quali in terapia intensiva, mentre 656 sono in isolamento domiciliare. Sono 1043 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.