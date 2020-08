Siracusa, il prefetto commissario per il nuovo ospedale: i messaggi di congratulazioni

Dal M5S ad Articolo 1: tutti concordi nell'esprimere congratulazioni e buoni auspici dopo la nomina del prefetto Scaduto a commissario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

"Al neo commissario per la costruzione dell'ospedale di Siracusa vanno le nostre più vive congratulazioni per un incarico prestigioso quanto oneroso". Così Filippo Scerra e Paolo Ficara, deputati nazionali del Movimento 5 Stelle e Stefano Zito, deputato regionale.

"Noi avevamo pensato a nomi di alto spessore, sia dal punto di vista istituzionale, sia da quello professionale, perché il nostro unico obiettivo è arrivare a costruire un nuovo ospedale nel migliore dei modi e in poco tempo e la nomina del prefetto Scaduto vada nella direzione da noi auspicata".

"Scelta di assoluto prestigio istituzionale che evita ogni ipotesi pasticciata, di segnalazione e puro gradimento politico" Questo il pensiero di Pippo Zappulla, coordinatore regionale di Articolo 1.

"Ora si proceda, nella legalità, nella trasparenza e garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, impegnati, a consumare tutti gli atti e passaggi necessari".