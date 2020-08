Siracusa, lacrimazione Madonna: domenica 23 agosto la benedizione del cotone

Due appuntamenti importanti in vista della celebrazione del 67° anniversario della lacrimazione della Madonna di Siracusa.

Sabato 22 agosto, alle 19, sul sagrato della Cripta, Mons. Salvatore Pappalardo, amministratore apostolico dell’Arcidiocesi di Siracusa, presiederà una Santa Messa per esprimere gratitudine e invocare la protezione della Madonna delle Lacrime su tutte le forze dell’Ordine e su tutti i volontari che hanno operato in tempo di pandemia.

Il giorno dopo, domenica 23 agosto, nel rispetto delle norme anticovid, i sacerdoti del Santuario, insieme al Rettore, riproporranno il rito della Benedizione del Cotone in tutte le Sante Messe che saranno celebrate nella Basilica (alle 8, 10; 12 e 17.30) e nel Sagrato della Cripta del Santuario (alle 19 e alle 20). A tutti i fedeli presenti alle celebrazioni, sarà distribuito il cotone benedetto posto dentro piccoline bustine.