Floridia, coltivava in casa canapa indiana: finisce ai domiciliari

Aveva allestito in casa un sistema per la coltivazione della canapa indiana. Scoperto dai Carabinieri, è stato arrestato: si tratta di Jabri Lofti Ben Bouzid, un tunisino di 45 anni, con precedenti di polizia.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 2 piante di canapa indiana, alte 180 centimetri circa, custodite in cucina, oltre che di materiale per il confezionamento dello stupefacente. Rinvenute anche varie sostanze fertilizzanti, 2 lampade-riflettori da 400 watt ciascuna utilizzate per alimentare con calore la crescita delle piante, che erano allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica. Da qui anche la denuncia per furto aggravato.

L'uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.