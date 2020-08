Coronavirus, in provincia di Siracusa 13 nuovi positivi

Torna a salire il numero dei positivi in provincia di Siracusa: oggi se ne registrano altri 13.

In tutta la Sicilia i nuovi positivi sono 46 e 13 sono determinati dal cluster maltese, vale a dire persone che sono rientrate da Malta dove sono state contagiate. Gli altri sono così distribuiti: 9 nel Palermitano e di questi 8 sono a Carini tutti di rientro da Malta; 6 a Caltanissetta (anche qui 2 tornati da Malta), 5 nel Catanese, 5 nell’Agrigentino, 4 nel Ragusano, 2 nell’Ennese e uno nel Trapanese e uno nel Messinese.

In totale nell'Isola si arriva così, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute di oggi, 15 agosto, a 677 casi.

Sono 52 i ricoverati dei quali 5 in terapia intensiva (uni meno di ieri), 625 in isolamento domiciliare.

Rimangono 2766 i guariti e sono 2030 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.