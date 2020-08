Visita del direttore marittimo della Sicilia orientale ad Avola, Marzamemi e Augusta

Visita nel giorno di Ferragosto, del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Giancarlo Russo alla Delegazione di spiaggia di Marzamemi e a quella di Avola.

Accompagnato dal Comandante della Capitaneria di porto di Siracusa Luigi D'Aniello, ha registrato, sul territorio, i resoconti di azioni condotte e le eventuali criticità riscontrate.

In questi giorni il personale militare è impegnato nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2020”, che vede impiegati 26 militari per il pattugliamento a terra e 4 motovedette, dislocate lungo tutta la costa, da Siracusa a Portopalo, adibite sia alla salvaguardia della vita umana in mare sia alle attività di vigilanza e controllo in materia di polizia marittima.

Successivamente, il ContrammiraglioRusso ha continuato la sua visita, recandosi alla Capitaneria di porto di Augusta, insieme al capitano Antonio Catino.