Siracusa, incidente stradale a Belvedere: perde la vita un 22enne

Un ventiduenne di Siracusa è morto questa notte in un incidente stradale a Belvedere. Tommaso Passarello, questo il suo nome, era un giovane volontario della protezione civile.

Sarebbe rimasto vittima di un incidente autonomo: il ragazzo, alla guida del suo ciclomotore, per ragioni che sono ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo del mezzo e l'impatto contro un'auto in sosta gli sarebbe stato fatale. L'amico, che era in moto insieme a lui, è stato condotto in ospedale.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia municipale e i sanitari del 118.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo inchiesta e disposto il sequestro dello scooter.