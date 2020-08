Ettari di territorio ibleo devastati da un violento incendio: al lavoro Vigili del fuoco, Forestali e protezione civile

Ettari di territorio ibleo, dal costone di Avola Antica e fino a Noto, devastati da un violento incendio, divampato ieri pomeriggio e ancora attivo.

Al lavoro, ancora questa mattina, Vigili del fuoco, Forestali, protezione civile e canadair. Innumerevoli i viaggi di recupero acqua in mare fino al Lido di Noto per poi scaricare sui numerosi focolai in parte ancora attivi.

Il vento ha sicuramente contribuito ad alimentare le fiamme, ma non è l'unico responsabile: "La presenza di più focolai - afferma il sindaco di Noto Corrado Bonfanti - ci fa pensare che ci siano le mani di criminali e incoscienti piromani.

A tutti gli uomini e le donne impegnate da molte ore la mia personale riconoscenza".

In apprensione anche il sindaco di Avola, Luca Cannata, che questa notte sui social comunicava ai suoi concittadini "Un complesso e vasto incendio sta attraversando Avola Antica... siamo operativi con forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile".