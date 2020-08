Coronavirus, a Siracusa e provincia nelle ultime 24 ore nessun nuovo positivo

Nessun nuovo positivo nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa. Questo quanto si legge nel Bollettino del Ministero della Salute.

Nel resto della Sicilia si registrano, invece, 36 nuovi casi positivi. Di questi 36 nuovi positivi, 21 sono migranti. Sono così distribuiti: 20 ad Agrigento (i migranti di Lampedusa), 5 da Catania, 5 da Palermo (un migrante), 3 da Messina, due a Ragusa e uno a Caltanissetta.

In totale i positivi nell'Isola salgono così a 639 con 56 ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 579 in isolamento domiciliare.