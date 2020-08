Genova, due anni fa il crollo del ponte Morandi

Due anni fa, crollava il Ponte Morandi, a Genova. Oggi la cerimonia per ricordare le vittime della tragedia.

La commemorazione nella Radura della Memoria, sotto il nuovo ponte Genova San Giorgio. Prima un momento privato, riservato ai familiari delle vittime. Con la proiezione di un filmato titolato 'Per non dimenticare' che mostra i volti, i nomi e l'età delle 43 persone morte il 14 agosto del 2018 è cominciata la commemorazione ufficiale. Poi la benedizione della 'Radura della Memoria", con i suoi 43 alberi uno diverso dall'altro, che ricordano le vittime, da parte dell'arcivescovo Marco Tasca, i discorsi del sindaco Bucci, del governatore Toti, del premier Conte e di Egle Possetti, presidente e portavoce del Comitato, dell'imam Husein Salah.

"Le 43 vittime del crollo del ponte non potremo mai dimenticarle": così il premier Conte durante la commemorazione delle vittime del crollo del Ponte di Genova. "A nome del governo garantiamo l'impegno di non lasciare Genova sola".