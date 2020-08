Augusta, a Brucoli sequestrata veranda e multe per 3.600 euro

Ristoranti ed esercizi commerciali di Brucoli nel mirino della Guardia costiera di Augusta.

Al termine di una serie di controllo i militari hanno sequestrato di una veranda affacciata sul mare di circa 45 metri quadrati risultata priva di concessione demaniale marittima in corso di validità.

Altre due strutture sono state multate per oltre 2000 Euro per l'inosservanza degli obblighi contenuti nella concessione demaniale, cioè per difformità e mancata autorizzazione nell'affidamento ad altri della concessione

In un altro ristorante la Guardia Costiera ha constatato la mancata tracciabilità di prodotto ittico, il titolare è stato multato per 1500 Euro.