Siracusa, ordinanza su discoteche e spiagge prorogata al 24 agosto

Prorogate fino alla mezzanotte del 24 agosto, dal sindaco Francesco Italia, le ordinanze di contenimento del contagio da covid-19, che regolamentano l'attività di esercizi pubblici e discoteche e proibiscono l'organizzazione di feste ed eventi sulle spiagge.

Dal primo cittadino arrivano ringraziamenti per la Prefettura, le forze dell'ordine e la polizia municipale per l'impegno profuso nei controlli.

“Donne e uomini in divisa monitorano, con costanza e discrezione, i comportamenti di chi e sottoposto all'isolamento fiduciario e di quanti vogliono concedersi un po' di svago in un anno duro per tutti e che resterà sempre nella nostra memoria. I dati di questi ultimi giorni – aggiunge – segnano una ripresa dei contagi, soprattutto tra i giovani, anche se in misura ancora facilmente gestibile per il nostro sistema sanitario. Occorre però uno sforzo corale perché a settembre il ritorno alle attività e, soprattutto, la riapertura delle scuole avvengano nella maniera più normale possibile. Nessuno vuole creare difficoltà alle attività economiche, meno che mai a quelle legate al turismo che sono le più danneggiate, e neppure si vuole impedire alle persone di divertirsi. Ma tutto - conclude il sindaco - deve avvenire nel rispetto delle persone, con altruismo, senso di responsabilità e sempre adottando le misure di prevenzione: uso delle mascherine, lavaggio frequente delle mani e distanziamento sociale”.