Augusta, Cettina Di Pietro si ricandida a sindaco

Il dado è tratto, la decisione è stata presa e Cettina Di Pietro, sindaco di Augusta ha comunicato ufficalmente oggi ai suoi concittadini la decisione di ricandidarsi alla poltrona di primo cittadino.

Un video sui social per rendere pubblica sua decisione: "Ho deciso di ricandidarmi perché non vada perduto quanto fatto in questi 5 anni. Adesso dopo aver risanato le casse comunali - aggiunge - voglio dimostrare cosa di può fare con le risorse portando avanti i progetti già avviati nel solco della legalità. Molti hanno criticato il mio modo di fare, il mio essere troppo dura - conclude - ma sfido chiunque a sorridere con i problemi quotidiani che abbiamo dovuto affrontare in 5 anni".