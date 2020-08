Marzamemi, sequestrati alimenti in cattivo stato di conservazione

Alimenti in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas in un ristorante di Marzamemi.

Si tratta di 20 chili di pane, 10 di carne e 123 di pesce, di cui 50 chili di solo tonno. Gli alimenti, secondo quanto riportato, erano avvolti in sacchi neri dell’immondizia e bruciati dal gelo del congelatore.

A darne notizia è l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa che ha avviato controlli in sinergia con i Carabinieri del Nil, controlli che ieri sera non hanno rilevato gravi irregolarità né in materia giuslavoristica e previdenziale né sul fronte del rispetto delle norme anticovid.

I controlli continueranno a tappeto in tutta la provincia.