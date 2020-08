Augusta, espulsione per due albanesi detenuti per omicidio doloso

Omicidio doloso, tentato omicidio, produzione e traffico di stupefacenti, ricettazione, furto aggravato, rapina, porto di armi e oggetti atti ad offendere, danneggiamento ed evasione: sono questi i precedenti penali di due albanesi nei confronti dei quali è scattato il decreto di espulsione dal territorio italiano. Il provvedimento, emesso dal tribunale di Siracusa e di Catania, è stato notificato ieri alla coppia di stranieri detenuta nel carcere di Augusta, con fine pena previsto, rispettivamente, il 22 febbraio e il 2 novembre del 2021. Entrambi sono stati accompagnati alla frontiera di Bari, dove sono stati imbarcati su una nave diretta in Albania. Espulsione dall'Italia anche per un ucraino: in questo caso l'ordinanza porta la firma del questore. Lo straniero è stato da poco scarcerato dalla casa circondariale di Cavadonna, dove era stato detenuto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.