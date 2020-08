Siracusa, si dimette Furnari: "Poca attenzione per gli ultimi"

“Non riuscendo più a vedere l’entusiasmo e la comunità di intenti che hanno caratterizzato il mio impegno, oggi ho rassegnato la mie dimissioni dalla carica di assessore comunale". Così Alessandra Furnari, coordinatrice provinciale di Italia Viva, a sorpresa lascia l'esecutivo di Palazzo Vermexio: "Ho notato poca attenzione per gli ultimi - ci dice l'ex assessore - sempre meno fondi a disposizione per poter venire incontro alle richieste di chi ha davvero bisogno di aiuto".

Poi arriva comunque il ricordo positivo dell'esperienza amministrativa con i ringraziamenti a quanti l'hanno collaborata durante due anni di impegno in prima linea: "Una esperienza umanamente intensa - si legge nella sua nota - che mi ha dato modo di conoscere, più da vicino, le situazioni più difficili della nostra città. Ho dedicato a questo incarico tutta me stessa, portando avanti, nell’attività relativa alle deleghe conferitemi, principi e idee in cui ho creduto, anche quando hanno determinato scelte scomode ed impopolari. Ho avuto l’onere e l’onore di affrontare situazioni che nessuno di noi poteva immaginare si verificassero. Molti avrebbero sicuramente fatto meglio, altri probabilmente peggio, io ho cercato di fare del mio meglio - conclude - e con la stessa consapevolezza che mi ha accompagnata".

Adesso la palla passa al sindaco Francesco Italia, che, ad onor del vero, stava già lavorando ad un rimpasto di giunta che, secondo rumors politici, pare avesse la Furnari tra i nomi in possibile uscita.