Controlli nella zona nord della provincia di Siracusa: 2 denunce e sanzioni

Intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Augusta con l'avvicinarsi della festività di Ferragosto, in tutto il territorio della zona nord della provincia di Siracusa e in particolare nelle località turistiche di Brucoli, Sabbione, Gelsari, Castelluccio e Agnone Bagni.

A Sortino un 30enne è stato denunciato perché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 8 piante di canapa indiana, dell’altezza variabile da 20 a 100 centimetri. Riscontrato, inoltre, anche l’allaccio abusivo dell’appartamento alla rete elettrica;

A Lentini, denunciata una 23enne che aveva in casa 210 grammi di marijuana.

Elevate, inoltre, sanzioni a 9 giovani per guida del ciclomotore senza uso del casco protettivo, a 12 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, a 4 guidatori sprovvisti di di documenti di guida, a 14 persone sorprese a guidare mentre utilizzavano il cellulare.

Complessivamente sono stati sottratti 148 punti/patente, ritirati 3 documenti di guida ed 1 di circolazione.