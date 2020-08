Coronavirus, a Siracusa e provincia impennata di positivi: potenziato il call center dell'Asp

Da oggi e fino al 31 agosto il call center del numero verde dell'Asp di Siracusa sul covid sarà potenziato.

La decisione è stata assunta dai vertici dell'azienda sanitaria dopo limpennata di casi positivi e la richiesta di maggiori informazioni da parte degli utenti al Dipartimento di prevenzione. Operatori risponderanno al numero 0931-484980 dalle 8 alle 20 per rispondere esclusivamente a quesiti che riguardano isolamento, quarantena, tamponi e test.

In caso di sintomi collegabili al coronavirus i cittadini residenti dovranno rivolgersi al proprio medico; i non residenti dovranno fare riferimento alle Uscat, l'Unità speciale di continuità assistenziale turistica chiamando il numero 0931-484904.

In caso di necessita di cure ospedaliere, bisognerà accedere tramite le tenda allestita all'interno dell'area dell'Umberto I.

A questo si aggiunge l'opera di monitoraggio coordinato dalla Prefettura che tiene quotidianamente un breafing da remoto con i sindaci dei Comuni in cui maggiore è la presenza di casi covid e con l'Asp. Ciò allo scopo di programmare interventi adeguati all'evolversi della situazione.

Oltre al controllo degli isolamenti fiduciari, una parte importante riveste la verifica del rispetto delle norme anti-covid nei luoghi a maggiore rischio di assembramento.. Dal 10 agosto sono elevate 16 sanzioni a gestori di bar, ristoranti e pub, in 8 casi(3 a Siracusa e 5 a Marzamemi) per la mancata osservanza degli obblighi di distanziamento e per l’uso non corretto di dispostivi di sicurezza personale.