Coronavirus, sale ancora il numero dei positivi in provincia di Siracusa: 5 in più

Sono 5 i nuovi casi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa.

Come emerge dal bollettino di oggi, 13 agosto, i nuovi casi in Sicilia sono 42, con 48 ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: oltre ai 5 di Siracusa, gli altri sono 16 Palermo, 8 Ragusa, 4 Catania e Messina, 3 Caltanissetta, 2 Agrigento.

Sono 556 in isolamento domiciliare con 2757 guariti. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi. Nell'Isola, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 2818 tamponi.

Il numero totale dei casi di coronavirus in Sicilia dall'inizio dell'epidemia arriva così a 3.645.