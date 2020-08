Siracusa, raccolta differenziata attiva anche a Ferragosto

Anche nel giorno di Ferragosto, a Siracusa, sarà effettuata la raccolta dei rifiuti porta a porta, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche; chiuderanno, invece, i centri comunali di raccolta e resteranno fermi i Ccr mobili e quelli per la raccolta degli sfalci nelle zone balneari.

“Avevamo concordato con Tekra nei giorni scorsi – spiegano il sindaco, Francesco Italia e l'assessore all'Igiene urbana, Andrea Buccheri. – un calendario per il fine settimana di Ferragosto che confermiamo in pieno. Va dato atto alla ditta di avere compreso le esigenze delle famiglie, che rischierebbero di accumulare nelle case grandi quantitativi di vetro, carta e cartone, e di essere riuscita a confermare nel prossimo fine settimana il servizio porta a porta nonostante il periodo feriale per i dipendenti”.

A causa della chiusura degli impianti di destinazione, la Tekra informa, invece, che potrebbero esserci problemi nel conferimento degli inerti (fino al 24 agosto) e dei rifiuti metallici (dal 17 al 31 agosto). Inoltre sarà sospeso il servizio di ritiro degli ingombranti da domani al 26 agosto; per la stessa ragione non sarà possibile garantire la disponibilità di contenitori per gli ingombranti nei Ccr.

Nei Ccr mobili, che in estate effettuano il servizio dalle 8,30 alle 12,30, dal 10 agosto è possibile conferire anche i micro-Raae, cioè elettrodomestici e supporti elettronici fino a una dimensione massima 16 centimetri per 24; i due centri di Targia e Arenaura, inoltre, il lunedì apriranno dalle 14 alle 20, ciò per consentire la mattina di liberare gli spazi dai rifiuti accumulati nel fine settima. I Ccr restano aperti, oltre che il lunedì pomeriggio, dal martedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 14.

Il sindaco Italia e l'assessore Buccheri rinnovano, inoltre, “a tutti gli utenti che non lo hanno ancora fatto, l'invito a ritirare i mastelli e i carrellati per completare in città, in particolare nel quartiere Grottasanta, il servizio di raccolta porta a porta”.