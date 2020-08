Augusta, sale il numero dei positivi: Di Pietro "Tenete condotte responsabili"

Sale il numero dei positivi ad Augusta. A darne notizia il sindaco Cettina Di Pietro.

Il primo giovane tornato dall'estero si è negativizzato, ma gli altri 4 tornati da Malta sono positivi in isolamento e asintomatici. Un'altra persona è stata ricoverata all'Umberto I di Siracusa e un contatto positivo in isolamento e altri 3 che hanno avuto contatti con i ragazzi tornati da Malta che, pur se negativi, sono in quarantena.

Da qui l'appello del primo cittadino a "tenere condotte responsabili".