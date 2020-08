Noto, al via i lavori di pulizia degli argini nel tratto finale del fiume Asinaro

Sono iniziati questa mattina i lavori di pulizia e messa in sicurezza degli argini del fiume Asinaro, nel tratto finale che attraversa contrada Passo Abate e conduce poi alla foce in contrada Calabernardo, nel territorio di Noto.

L'intervento è a cura del Genio Civile di Siracusa, dopo la sollecitazione del sindaco Corrado Bonfanti.

“Un intervento necessario - spiega Bonfanti - per limitare il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza la zona. È il secondo intervento sull’Asinaro, dopo il primo effettuato mesi fa nel tratto a nord, quello che costeggia la città in zona Tre Ponti. Dalla prossima settimana - annuncia il sindaco - partiranno i lavori per la pulizia e messa in sicurezza della Saia Randeci, così da evitare il possibile ripetersi di danni e tragedie come quella dell’anno scorso”.