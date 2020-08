Siracusa-Catania, scontro tra un'auto e un tir: 2 feriti

Si attende l'esito del test alcolemico e antipsicotropo sui conducenti dei due mezzi che questa mattina sono entrati in collisione nella galleria San Demetrio, in territorio lentinese. Per evitare la violenza dell'impatto, l'autista del Tir - che viaggiava in direzione Siracusa - avrebbe tentato una manovra che avrebbe causato il ribaltamento del mezzo. Sul posto immediato l'intervento della polizia stradale che si è occupata non solo dei rilievi e di tutto ciò che riguarda del sinistro, ma anche della deviazione del traffico. Nella galleria si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco a cui è spettata Ia bonifica del sito (il carico di birra del tir si è riversato sull'asfalto) e della rimozione del mezzo pesante. I due conducenti hanno riportato ferite lievi.