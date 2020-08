Siracusa, due ragazze fuggite da una casa famiglia: perse le tracce

Se ne sono perse le tracce da venerdì sera. Si tratta due ragazze, una 16enne e una 19enne, che appunto venerdì sera sono uscite dalla casa famiglia che le ospita, e non hanno più fatto rientro. Né tantomeno sono state reperibili. La denuncia è scattata quando la responsabile della struttura, dopo una nottata trascorsa a cercare di contattare telefonicamente le giovani senza alcun esito, si è rivolta i carabinieri. Da quel momento sono partite le ricerche, ma finora delle due ragazze non è stato trovato alcun elemento o indizio utile per il ritrovamento. Accorato l'appello sui social del padre della 16enne.