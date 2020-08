Portopalo, tampone positivo per il dipendente comunale: in quarantena altri 7 colleghi e un assessore

E' risultato positivo il tampone per il dipendente del Comune di Portopalo. A darcene conferma il sindaco, Gaetano Montoneri. Oltre a lui sono stati posti in quarantena fiduciaria un assessore e altri 7 dipendenti comunali, che hanno avuto contatti un po' più ravvicinati con il dipendente poi risultato positivo. Sono tutti asintomatici e dovranno effettuare il tampone il 19 agosto. Provvedimento analogo anche per le loro famiglie.

Il sindaco ha già avviato le procedure, in sinergia con il Dipartimento Igiene di Siracusa e con il Distretto sanitario di Noto, per riuscire ad effettuare tutti i tamponi in una giornata.

" La situazione è sotto stretto controllo - dichiara il primo cittadino - Portopalo fino a ieri era a zero contagi e in Comune abbiamo sempre rispettato rigorosamente le norme anti covid: nessun utente è mai entrato negli uffici, grazie all'istituzione di un front office all'ingresso e in ogni ufficio, oltre alla presenze di un dispenser di gel igienizzante, è sempre stato obbligatorio l'utilizzo della mascherina".

Al municipio, chiuso da giorno 11, è stata già effettuata una prima sanificazione, un'altra è già stata programmata nei prossimi giorni.