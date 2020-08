Goran Volarevic nei quadri tecnici dell'Ortigia: siglato l'accordo

Il Circolo Canottieri Ortigia, dalla stagione 2020/21, si avvarrà della collaborazione tecnica di Goran Volarevic, preparatore dei portieri del Settebello e, nell'ultima stagione, allenatore delle giovanili e portiere del Pescara, in serie A2.

Volarevic è uno dei giocatori più longevi della pallanuoto italiana ed europea. Croato, naturalizzato italiano, da atleta ha vinto numerosi titoli: 7 scudetti (2 in Italia con il Recco e 5 con lo Jug Dubrovnik), 7 coppe nazionali (2 in Italia e 5 in Croazia), 2 Eurolega, 3 coppe Len (2 con il Savona), 1 Supercoppa Len. Con la Nazionale croata ha vinto un argento agli Europei di Kranj nel 2003. Negli ultimi anni ha iniziato anche ad allenare e nel 2018 è stato scelto da Sandro Campagna per far parte dello staff tecnico della Nazionale, poi laureatasi campione del mondo nel 2019.