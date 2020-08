Scuola, la fornitura dei nuovi banchi affidata a 11 imprese

Sono 11 i contratti di affidamento ad aziende, per la maggior parte italiane, per la fornitura di banchi e sedute innovativi, singoli, dopo il bando di gara indetto dal Commissario per l'emergenza, Arcuri.

Circa 2,5 milioni di banchi, tra cui quelli di nuova generazione, in vista dell'inizio dell'anno scolastico. La consegna è prevista entro il 12 settembre.

Al bando avevano partecipato 14 imprese, tra italiane e straniere.