Siracusa, interrogazione sulla baraccopoli: per il sindaco Italia "Attacco fuori luogo e fuori bersaglio"

"L’attacco fuori luogo e fuori bersaglio nei confronti dell’assessore Rita Gentile da parte di un parlamentare di fratelli d’Italia sembra più frutto di un colpo di sole che di una anche minima conoscenza dei fatti e delle persone".

Passa al contrattacco il sindaco Italia, che interviene a difesa dell'assessore Rita Gentile, oggetto di un'interrogazione nella quale di parla di un presunto conflitto d'interessi sul progetto che riguarda la baraccopoli di Cassibile.

"L’assessore Gentile - evidenzia il primo cittadino - ad oggi non riveste alcun ruolo nell’associazione di cui si parla nell’interrogazione.

Peraltro, sia il progetto Fami, che gli altri progetti della medesima tipologia per i quali - con la massima trasparenza di bandi pubblici - la nostra amministrazione ha ottenuto finanziamenti, hanno ben altre finalità e nulla hanno a che vedere con l’annosa vicenda della baraccopoli di Cassibile di cui questa amministrazione si occupa, con senso di responsabilità, fin dal proprio insediamento.

Ci rendiamo conto dell’imbarazzo in cui si trovino quelle forze politiche - conclude il sindaco - che da anni si sono dimostrate totalmente incapaci di affrontare e gestire i problemi legati agli insediamenti abusivi dei Pantanelli (sgomberato dopo circa trent’anni da questa amministrazione) e di Cassibile".