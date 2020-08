Lentini, positivo un giovane rientrato da Malta. Altri 2 casi in provincia

E' in quarantena fiduciaria il giovane di Lentini che, pur essendo asintomatico, essendo appena rientrato da Malta - isola da cui in tanti stanno tornando contagiati da Covid - ha voluto effettuare il tampone che ha dato esito positivo. La famiglia si sottoporrà al controllo sull'eventuale contagio entro domani. In provincia sono stati accertati altri due casi. Per quanto riguarda il dipendente del Comune di Portopalo, non si ha ancora l'esito del tampone ma il sindaco, Gaetano Montoneri già ieri ha fatto eseguire la sanificazione di tutti i locali municipali che resteranno chiusi fino alla prossima settimana. "A Portopalo, fino a questo momento, non esiste alcun contagio", ha affermato il primo cittadino. A Canicattini, allo scadere dei 14 giorni dalla data dell’ipotetico contagio, saranno effettuati i tamponi al centinaio di persone che hanno partecipato, venerdì scorso, alla festa alla quale era presente uno degli 11 giovani risultati positivi al Covid-19 al ritorno da Malta.