Noto, furto di agrumi e carrubbe: 4 arresti

Quattro uomini di Noto sono stati arrestati dalla Polizia per furto di agrumi e carrubbe.

Si tratta di Andrea Bono, di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, Giuseppe Caruso, di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, Ivan Di Raimondo Ivan, di 20 anni e Massimo Mortillaro, di 22 anni.

I quattro, alle 17,40 circa di ieri, sono stati sorpresi in contrada Saccolino, nel territorio di Noto, che avevano già raccolto un’ingente quantità di limoni e di carrubbe. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

I 4 sono stati posti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.