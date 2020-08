Siracusa e provincia, a Ferragosto si stringono le maglie sui controlli anti covid

Servizi interforze a Ferragosto, soprattutto nelle aree con la più accentuata vocazione turistica della provincia di Siracusa, per frenare il contagio da coronavirus.

Questo quanto è stato stabilito nel corso di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato anche i sindaci della provincia.

Nei prossimi giorni, in occasione del fine settimana del Ferragosto, saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle disposizioni anti-assembramento e di ogni altra misura volta a prevenire la diffusione del contagio, con particolare attenzione nei territori di Marzamemi, Avola e Noto ed in particolare nelle ore serali e notturne.