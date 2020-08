Nel Messinese, morte dj: l'autopsia non chiarisce

Non si sciariscono le ombre sulla morte della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato tre giorni fa nelle campagne di Caronia, a cinque giorni dalla scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni, che non è stato ancora trovato.

L'autopsia eseguita a Messina, al momento, non ha permesso di chiarire causa e dinamica del decesso, né di collocarlo nel tempo.

La professoressa Elena Ventura Spagnolo, uno dei tre periti nominati dalla Procura di Patti, spiega che "al momento non si può escludere nulla perché le lesività sul corpo possono essere compatibili con tutte le ipotesi possibili".