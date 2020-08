Siracusa rende omaggio a Jano Battaglia: da oggi un Largo porta il suo nome

Tante persone hanno voluto essere presenti questa mattina alla cerimonia di intitolazione di un Largo di Siracusa, quello che di trova all'incrocio tra viale Santa Panagia e le via Augusta ed Europa, a Jano Battaglia. Una cerimonia e un riconoscimento che arriva a dieci anni esatti dalla sua morte.

Il sindaco Francesco Italia e la famiglia hanno svelato la targa che intitola l'area a Battaglia, uomo di sport e di politica, ricordato da tutti come persona perbene.

Due volte vice sindaco e più volte consigliere comunale e assessore, “Jano” Battaglia era stato per tutta la vita impegnato nel sociale attraverso lo sport avendo presieduto il Comitato provinciale dell'Aics, carica mantenuta fino al 2008 quando fu eletto presidente del Comitato regionale. Come

sportivo, in gioventù era stato pallanuotista dell'Ortigia e poi arbitro di calcio.

Battaglia morì all'età di 65 anni.