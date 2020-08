Augusta, frasi offensive contro Massimo Carrubba: la solidarietà di Italia Viva

Solidarietà e vicinanza a Massimo Carrubba, ex sindaco di Augusta e candidato alle prossime elezioni amministrative, per le scritte offensive comparse al campo Carruba.

La solidarietà arriva dai coordinatori provinciali di Italia Viva, Alessandra Furnari e Tiziano Spada: “Esprimiamo la nostra solidarietà e quella di tutti gli iscritti ad Italia Viva a Massimo Carrubba per il vile atto subito ieri mattina. Siamo convinti che il candidato sindaco di Augusta potrà trovare nell’accaduto uno stimolo in più per affrontare la sua campagna elettorale basata su programmi concreti, a discapito di chi tenta di sporcare con questi squallidi mezzi la competizione elettorale”