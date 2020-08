Augusta, sbarchi migranti: assegnato contributo di 500mila euro

L'assessorato regionale delle Autonomie Locali ha stanziato 2 milioni in favore delle di 5 Comuni afflitti dal fenomeno migratorio durante la pandemia da covid 19. Tra di loro c'è anche Augusta. Gli altri sono Lampedusa, Linosa, Pozzallo e Porto Empedocle. A ciascun comune sarà corrisposto un contributo pari a 500 mila euro.

Si tratta di una riserva introdotta dalla legge di stabilità regionale n. 8/2018: 1,2 milioni saranno erogati in questo esercizio finanziario e 800 mila euro nel 2021. Come disposto per legge, il 60% sarà erogato a titolo di anticipazione, a seguito di un dettagliato piano di utilizzo; il restante 40% a titolo di saldo, a seguito della rendicontazione delle somme.