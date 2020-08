Coronavirus, altri 7 contagi da ieri a oggi in provincia di Siracusa

Ci sono altri 7 contagi in più da coronavirus in provincia di Siracusa.

Questo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

In tutta la Sicilia sono 89 i nuovi contagiati e di questi 71 sono migranti. Oltre ai 7 del Siracusano, 5 sono nel Catanese e altrettanti nel Palermitano. A questi si aggiungono i 72 del Ragusano.

Attualmente dunque i positivi sono 538, i ricoverati scendono a 50 contro i 51 di ieri, sempre 6 in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti circa 2700 tamponi.