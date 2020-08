Augusta, due interventi della Guardia costiera: soccorso e sequestro di ricci

Due interventi della Guardia costiera di Augusta nella giornata di domenica.

Nel primo pomeriggio alla sala operativa è giunta una chiamata di soccorso, che segnalava la presenza di un piccolo natante da diporto in difficoltà con 4 persone a bordo a Faro Santa Croce.

A causa dell'improvviso ingrossamento del mare, il natante non riusciva ad allontanarsi dalla costa ma veniva spinto sempre più verso terra.

Arrivata sul posto, la motovedetta in soccorso ai diportisti, due adulti e due ragazzi, ha messo in sicurezza il natante, evitando che finisse sugli scogli.

Tutti sono poi rientrati all’ormeggio nel Golfo Xifonio, al riparo dalle onde.

Nella mattinata altri militari in attività di controllo delle coste a terra, hanno sequestrato, in contrada Castelluccio, ad un pescatore abusivo oltre 200 ricci.